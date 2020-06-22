Общество

В День памяти и скорби псковичи зажгли около 200 тысяч символических огней

Около 200 тысяч виртуальных свечей памяти зажжено в Псковской области в рамках одноименной акции, приуроченной к Дню памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война - одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Она длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни почти 27 миллионов человек.

В память о погибших в борьбе с фашизмом на карте России уже горит около 22 млн символических огней, и их количество ежеминутно увеличивается.

Акция продолжается, и жители Псковской области еще могут принять в ней участие. Для этого необходимо зайти на портал деньпамяти.рф и в один клик зажечь свою свечу памяти.

В этом году акция является благотворительной. За каждую зажженную виртуальную свечу Фонд «Память поколений» начислит средства, которые затем будут направлены на оказание помощи ветеранам.