Общество

В Пыталовском районе прокуратура добилась ремонта воинского захоронения

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства о сохранности воинских захоронений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 6 Закона №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления сельского поселения не обеспечили ремонт мемориального братского воинского захоронения.

В этой связи прокурор Пыталовского района внес в адрес главы сельского поселения представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время проведен ремонт воинского захоронения, установлена мемориальная плита.