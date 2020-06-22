Общество

Псковский ПФР просит школьников и студентов уведомлять о трудоустройстве летом

Школьникам и студентам, которые получают пенсию по потере кормильца либо компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, необходимо своевременно проинформировать ПФР о трудоустройстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Согласно законодательству, страховая пенсия по потере кормильца в период работы получателя выплачивается без учета индексации, региональная социальная доплата (РСД) и выплаты по уходу устанавливаются только неработающим гражданам. Чтобы приостановить РСД и прекратить компенсационную выплату по уходу во избежание переплат, необходимо при устройстве на работу проинформировать ПФР.

После завершения периода работы необходимо об этом уведомить Пенсионный фонд для возобновления положенной выплаты – с паспортом, страховым свидетельством и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.

В Псковской области на 1 июня 2020 года 15 тыс. 420 человек получают выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1 группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.

7,6 тыс. детей в регионе получают пенсию по случаю потери кормильца.