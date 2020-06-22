Общество

Стало известно, сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий Пскова

Администрация Пскова обнародовала среднемесячные зарплаты руководителей муниципальных предприятий и учреждений Пскова, а также их заместителей и бухгалтеров. Данные опубликованы на сайте администрации города.

Среди руководителей муниципальных предприятий ЖКХ самым «богатым» оказался экс-директор «Псковских тепловых сетей» Александр Коростелев. Его среднемесячная зарплата по итогам 2019 года составила 189 тыс. 37 руб. На втором месте - его первый заместитель Петр Гречуха, среднемесячная зарплата которого составила по итогам года 181 тыс. 293 руб. На третьем месте по размеру зарплаты - директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин (130 тыс. 630 руб.).

Самым «бедным» из руководителей муниципальных предприятий ЖКХ оказался директор МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров. Его средний ежемесячный доход составил 41 тыс. 863,75 руб. На втором месте с конца — директор МКУ «Служба благоустройства» Денис Васильев (45 тыс. 360,61 руб.).

Зарплаты руководителей остальных МП в сфере ЖКХ колеблются от 50 до 57 тыс. рублей: у директора МП «Лифтмонтажсервис» Сергея Озерова — 56 тыс. 950 руб., у директора Банно-прачечного комбината Сергея Колосова — 54 тыс. 64 руб., у директора МБУ «Жилище» Виктора Лукина — 53 тыс. 301 руб.

Среди руководящих сотрудников школ самая большая зарплата у заместителя директора ППК по учебно-воспитательной работе Нины Исаковой — 81 тыс. 823 руб. На втором месте по размеру зарплаты находится директор школы №24 Эльвира Васичева - 75 тыс. 171,89 руб. (у нее самая высокая зарплата среди директоров школ Пскова), на третьем — экс-директор Вечерней школы №1 Елена Сологуб — 69 тыс. 516,44 руб. Самые низкие зарплаты у директора школы №13 Ирины Беляковой — 22 тыс. 65,22 руб. и у директора Псковской школы-интерната Лидии Овсяковой — 28 тыс. 684 руб.

Самая большая зарплата среди руководящих сотрудников детских садов у заведующей детского сада комбинированного вида №32 «Чебурашка» Виолетты Кобак — 54 тыс. 708 руб., у заведующей детского сада комбинированного вида №54 «Колобок» Юлии Джегло — 53 тыс. 791,67 руб. и у заведующей сада комбинированного вида №28 «Искорка» Аллы Нефедовой — 51 тыс. 175 руб. Самые низкие доходы у руководителей трех детсадов общеразвивающего вида: у заведующей сада №13 Людмилы Третяк - 12 тыс. 283,33 руб., у заведующей сада №22 «Теремок» Людмилы Петровой — 20 тыс. 433,33 руб. и у заведующей №34 «Радуга» Аллы Никифоровой - 18 тыс. 39,22 руб.

Среди руководства учреждений дополнительного образования самые высокие зарплаты у сотрудников Детской школы искусств: у заместителя директора Ольги Никитиной (73 тыс. 873,21 руб.) и у бывшего директора ДШИ Виктора Лисенкова (71 тыс. 326,04 руб.). Еще один заместитель директора ДШИ Наталья Щеткина получает 66 тыс. 666,83 руб. Выше, чем у остальных, зарплата у директора ДМШ №2 Юрия Наконечного - 62 тыс. 398,98 руб. и у директора художественной школы Олега Цветкова (60 тыс. 124 руб.). Самую низкую зарплату среди руководителей учреждений допобразования имеет директор детского центра «Надежда» Ольга Гусакова - 47 тыс. 733,33 руб.

Из руководителей учреждений культуры больше всех зарабатывает директор Дома офицеров Александр Царкозенко (67 тыс. 533,13 руб.), на втором месте по среднемесячному доходу находится директор ГКЦ Елена Голубева (66 тыс. 891 руб.), на третьем - директор ЦБС Пскова Галина Большакова - 57 тыс. 784,38 руб. Для сравнения, зарплата директора Городского парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина Евгения Шелембы - 41 тыс. 512,88 руб.

Самые высокие зарплаты среди директоров спортивных учреждений у директора СШОР «Надежда» Сергея Кравченко (48 тыс. 349,25 руб.), директора СШОР «Ника» Константина Чижова (47 тыс. 897,79 руб.) и у директора спортивной школы по футболу «Стрела» Андрея Аленичева (45 тыс. 523,43 руб.). Совсем немного от него отстает руководитель спортшколы «Бригантина» Сергей Горячев, его зарплата в месяц по итогам года составила 45 тыс. 388,89 руб. Самым «бедным» руководителем спортивного учреждения стала директор МБУ «Стадион «Машиностроитель»» Ольга Черкасова с зарплатой 27 тыс. 509,85 руб.

Среди руководителей прочих муниципальных предприятий по размеру зарплаты выделяется директор МП города Пскова «Центральная городская аптека№2 Владимир Якубанец — 78 тыс. 370 руб.