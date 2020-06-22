Общество

О следах Великой Отечественной войны в псковских пушкинских местах расскажет заповедник «Михайловское»

Сегодня, в День памяти и скорби, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своих страниц в социальных сетях фрагменты экскурсий об истории псковских пушкинских мест в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

В первом из двух небольших сюжетов, подготовленных научным сотрудником Пушкинского заповедника Дмитрием Курманаевским, — рассказ об истории памятника неизвестному солдату близ деревни Бугрово с высеченной на камне эпитафией: «…Идущий мимо, голову склони» (автор стихов — русский советский поэт, большой друг музея и его первого послевоенного директора Семена Гейченко Михаил Дудин). Это видео уже доступно на официальной странице музея-заповедника «ВКонтакте».

Эпитафию, написанную Михаилом Дудиным, высек на камне сотрудник музея, художник-самоучка Владимир Самородский

Второй сюжет — небольшая, идущая под пение птиц, экскурсия по Михайловским рощам, где по сей день сохранились следы немецких оборонительных укреплений: участок «Линии «Пантера» с остатками порядка сорока окопов для размещения боевой техники и живой силы противника. По свидетельству Гейченко, в чьем распоряжении оказалась карта командира дивизии, освобождавшей псковские пушкинские места, — рассказывает Дмитрий Курманаевский, — на небольшом пространстве Михайловских рощ, находилось двенадцать 150-миллиметровых и столько же 105-миллиметровых орудий, двадцать четыре 70-миллиметровые и тридцать шесть 37-миллиметровых пушек, пятьдесят шесть минометов.

Этот ролик будет доступен виртуальным гостям музея уже с 16.00.