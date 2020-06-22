Общество

Работы по созданию мурала завершились в Дедовичском районе

Работы по созданию мурала завершились в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«Почти 2 года назад, 29 июня 2018 года, нашему району присвоено почетное звание "Край партизанской славы", что является фактом признания героического прошлого наших земляков. И благодаря полученному Романом Кукобой гранту на стене дома по улице Октябрьской появилась тематическая картина, нарисованная художником из Санкт- Петербурга Андреем Элпакидзе, которая станет памятным местом микрорайона энергетиков. Каждый из нас должен помнить те трагические дни, самую кровопролитную войну русского народа, когда за родную землю воевал и отдавал жизни и стар, и млад», - отметили в администрации и добавили, что получению гранта и появлению картины способствовало большое количество людей и организаций района.

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В районной администрации уверены, что благодаря общему вкладу ныне живущих земляков подрастающее поколение юных дедовичан никогда не забудет героическое прошлое своих земляков.