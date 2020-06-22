Общество

Коронавирус в Псковской области выявляют реже, чем в среднем по России

В Псковской области количество выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения ниже общероссийского показателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Так, по состоянию на 22 июня, в России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией 403,3 человека на 100 тысяч населения (неделей ранее 365,8).



В Мурманской области этот показатель остался значительно выше общероссийского – 597,7, а также вырос по сравнению с прошлой неделей – 530,8. Также превышает общероссийский показатель Санкт-Петербург (421,5), Архангельская (414,8) и Новгородская области (406,6). Северная столица на прошлой неделе демонстрировала показатель также выше российского – 391,5, а Архангельская и Новгородская были ниже средних данных по РФ – 340,6 и 338,5 соответственно.



Все остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской, как и неделей ранее, но во всех регионах показатель выше, чем по данным на 15 июня. Так, Псковская область показала значительный рост данного показателя – 368 (на 15 июня 287,5), как и Республика Коми - 338,7 (278,1). Калининградская область показала небольшой рост – 234,3 (неделей ранее 213,2), Ленинградская область – 222,8 (201,1), Ненецкий автономный округ – 216,1 (193,3), Республика Карелия – 164,1 (128,4), Вологодская область – 122,4 (110,3).



Количество выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения в СЗФО составило 346 человек (неделей ранее 309).