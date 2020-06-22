Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
Где заправить Кондиционер
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
рывок нацпроекта «культура»
Маски сброшены
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Совершенно другой
 
 
 
ещё Общество 22.06.2020 12:550 В День памяти и скорби псковичи зажгли около 200 тысяч символических огней 22.06.2020 15:360 До конца лета подрядчик завершит основные работы по строительству детсада в Неелово 22.06.2020 15:120 Сельхозорганизация в Пыталовском районе нарушила требования пожарной безопасности 22.06.2020 14:550 Работы по созданию мурала завершились в Дедовичском районе 22.06.2020 14:362 Почти 15 тысяч 800 человек в Псковской области проголосуют по поправкам в Конституцию по месту пребывания 22.06.2020 14:110 Дети в Псковской области проявляют большую активность в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1711 Пляски на костях в фуражке Гитлера 16.06.2020 11:1418 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

До конца лета подрядчик завершит основные работы по строительству детсада в Неелово

22.06.2020 15:36|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 22 июня провел рабочий выезд по строительным площадкам Пскова и Псковского района, где по национальному проекту «Демография» возводятся учреждения дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Первым объектом, который посетил Александр Седунов, стал детский сад в поселке Неелово. На строительство дошкольного учреждения на 270 мест выделено более 210 млн рублей из федерального бюджета.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%, отметил подрядчик. В настоящее время в здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, в частности, идет укладка плитки. Готовятся к подключению теплосети. Кроме того, заключен договор на поставку части оборудования.

«Ежедневно на объекте трудятся около 70 работников. Выявленное ранее отставание от графика практически ликвидировано. До конца лета основные строительные работы будут завершены», — заверил подрядчик.

В свою очередь Александр Седунов поручил строителям не сбавлять темп работ, подчеркнув, что открытия детского сада очень ждут жители поселка и близлежащих населенных пунктов. Одновременно уже идет набор персонала в учреждение, формируются детские группы.

Александр Седунов также проконтролировал строительство детского сада на улице Алехина в Пскове. Здесь будет реализован тот же проект, что и в поселке Неелово. По словам подрядчика, готовность объекта составляет около 25%. В настоящее время идет кладка второго этажа здания. По итогам осмотра Александр Седунов обратил внимание подрядчика на необходимость соответствия графику всех проводимых на объекте работ.

Председатель комитета в рамках рабочего выезда проверил, как идут работы по строительству детского сада в Пскове, на Рижском проспекте, 56б. Здесь возводится одноэтажная пристройка к детскому саду №25 «Золотой ключик» для яслей, рассчитанных на 80 малышей. На эти работы из федерального бюджета выделено более 65 млн рублей.

Строительные и отделочные работы здесь находятся на завершающей стадии. Сейчас благоустраивается территория вокруг садика. Уже установлены детские площадки. В течение ближайшей недели будет уложено асфальтное покрытие вокруг учреждения. Параллельно в помещениях собирается мебель. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе.

Председатель комитета по образованию положительно оценил и темпы работ, и то, что ясли уже полностью укомплектованы персоналом, а все дети уже получили направления согласно электронной очереди.

Теги: #детский сад #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 41 человек
22.06.2020, 15:420 До года тюрьмы грозит жителю Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику 22.06.2020, 15:360 До конца лета подрядчик завершит основные работы по строительству детсада в Неелово 22.06.2020, 15:240 Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе 22.06.2020, 15:161 Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу
22.06.2020, 15:120 Сельхозорганизация в Пыталовском районе нарушила требования пожарной безопасности 22.06.2020, 15:090 Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук 22.06.2020, 15:051 Ремонт дорог и дворов в Пскове. ИНФОГРАФИКА 22.06.2020, 14:550 Работы по созданию мурала завершились в Дедовичском районе
22.06.2020, 14:380 Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты 22.06.2020, 14:362 Почти 15 тысяч 800 человек в Псковской области проголосуют по поправкам в Конституцию по месту пребывания 22.06.2020, 14:140 Верхний слой асфальта укладывают на Рижском проспекте в Пскове 22.06.2020, 14:110 Дети в Псковской области проявляют большую активность в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы
22.06.2020, 13:580 Более 45% читателей ПЛН считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной 22.06.2020, 13:550 Залы торжеств псковского особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону 22.06.2020, 13:420 Мошенники убедили великолукского пенсионера перевести им 600 тысяч рублей 22.06.2020, 13:320 Великолукский подросток получил условное наказание за кражу велосипеда
22.06.2020, 13:261 Александр Голышев назвал нарушителями тех, кто водит экскурсии в период коронавируса 22.06.2020, 13:240 16% соискателей из Псковской области старше 55 лет ищут удаленную работу 22.06.2020, 13:104 Печерянину грозит тюрьма за сбыт наркотиков у монастыря 22.06.2020, 13:061 Псковские волонтеры информируют население о голосовании по Конституции
22.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 22.06.2020, 12:550 В День памяти и скорби псковичи зажгли около 200 тысяч символических огней 22.06.2020, 12:531 К флешмобу #ПсковщинаПомнит призывают присоединиться жителей области 22.06.2020, 12:440 Пьяный водитель мотовездехода опрокинулся на Юбилейной в Пскове
22.06.2020, 12:390 Гражданин Эстонии взят под стражу за незаконное пересечение границы в Печорском районе 22.06.2020, 12:271 Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей по телефону 22.06.2020, 12:020 Акции для детей на тему «Мир без войны» пройдут 24 июня в Псковской области 22.06.2020, 11:561 В июне в Псковскую область ввезено 38 тонн чернослива
22.06.2020, 11:431 Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной 22.06.2020, 11:401 Летний Псков с высоты колокольни Троицкого собора. ФОТО 22.06.2020, 11:390 Стала известна средняя зарплата пресс-секретаря в Пскове 22.06.2020, 11:310 Голосование по поправкам в Конституцию начинается с 25 июня
22.06.2020, 11:280 Облсовпроф и Общественная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 22.06.2020, 11:174 Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня 22.06.2020, 11:150 «Постскриптум»: О голосовании по поправкам в Конституцию и новом этапе войны с «наливайками» 22.06.2020, 11:0611 Фотофакт: На набережной реки Великой появилось граффити с княгиней Ольгой
22.06.2020, 11:021 В Великих Луках прокуратура уличила нескольких чиновников в занижении задекларированных доходов 22.06.2020, 11:001 «Газпром межрегионгаз» внедряет новую систему биллинга 22.06.2020, 10:560 ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми 22.06.2020, 10:550 Псковичей призывают принять участие во всероссийской минуте молчания
22.06.2020, 10:340 В Пскове ограничено движение транспорта на Рижском проспекте 22.06.2020, 10:220 Псковские росгвардейцы зажгли свечи в память о советских воинах 22.06.2020, 10:155 Оксана Федорова заявила, что у русской души самый жуткий ад 22.06.2020, 10:060 В Дновском районе жилой дом в рамках нацпроекта строили без разрешения
22.06.2020, 09:540 Пожарные выезжали на возгорание забора в Пскове 22.06.2020, 09:480 На 14% снизилась за неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области 22.06.2020, 09:420 Прокуратура проводит проверку информации о смерти 88-летней женщины в великолукской больнице 22.06.2020, 09:379 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО
22.06.2020, 09:350 Гранату обнаружили на Рижском проспекте в Пскове 22.06.2020, 09:320 «Лада Приора» сгорела в Пскове на улице Харченко 22.06.2020, 09:230 Ребенок 2019 года рождения пострадал при пожаре в Плюсском районе 22.06.2020, 09:191 61 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
22.06.2020, 09:040 Международный музыкальный конкурс торжественно откроют псковичи 22 июня 22.06.2020, 08:416 Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса 22.06.2020, 08:343 Прокуратура не нашла в пяти детсадах Великих Лук бесконтактных термометров 22.06.2020, 08:304 Пропавшая в субботу великолучанка найдена живой
22.06.2020, 08:180 Нерабочая среда ждет россиян на этой неделе 22.06.2020, 08:010 Ученые усомнились в пользе стандартных медицинских масок для детей 22.06.2020, 07:540 В Великих Луках сотрудница почты обманула 17 пенсионеров 22.06.2020, 07:461 75% вузов ждут сокращения числа «платников»
22.06.2020, 07:400 Уголовное дело возбуждено в Великих Луках по факту сбыта N-метилэфедрона 22.06.2020, 07:360 На банки хотят переложить страхование при потребкредите 22.06.2020, 07:301 Завершена работа над фильмом «Цой», который снимали в Псковской области 22.06.2020, 07:260 В России создадут модель городского движения с «умной» инфраструктурой
22.06.2020, 07:161 Михаил Ведерников: День памяти и скорби – напоминание о важности мира и той цене, которой было получено это знание 22.06.2020, 07:001 В Псковской области чтят память героев войны с фашизмом 21.06.2020, 23:111 Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса 21.06.2020, 22:380 Где дороже клубника - в Пскове или Эстонии. ФОТО
21.06.2020, 22:111 Контролеры ЖКХ узнали мнение псковичей о своих дворах 21.06.2020, 21:471 Дубай 7 июля вновь начнет принимать туристов из-за рубежа 21.06.2020, 21:3711 8 ответов на вопросы о голосовании по поправкам в Конституцию. ЛОНГРИД 21.06.2020, 21:310 В Великих Луках пропала 44-летняя женщина
21.06.2020, 21:060 Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму 21.06.2020, 20:503 Отказ оплатить выходной 1 июля повлечет наказание для работодателя 21.06.2020, 20:262 Вопросы строительства инфекционной больницы в Пскове рассмотрели на совещании губернатора с представителями Минобороны РФ 21.06.2020, 20:140 Музей-заповедник «Михайловское» отпраздновал 245-летие со дня рождения матери А.С. Пушкина в режиме on-line
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.