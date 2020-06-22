Общество

До конца лета подрядчик завершит основные работы по строительству детсада в Неелово

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 22 июня провел рабочий выезд по строительным площадкам Пскова и Псковского района, где по национальному проекту «Демография» возводятся учреждения дошкольного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первым объектом, который посетил Александр Седунов, стал детский сад в поселке Неелово. На строительство дошкольного учреждения на 270 мест выделено более 210 млн рублей из федерального бюджета.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%, отметил подрядчик. В настоящее время в здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, в частности, идет укладка плитки. Готовятся к подключению теплосети. Кроме того, заключен договор на поставку части оборудования.

«Ежедневно на объекте трудятся около 70 работников. Выявленное ранее отставание от графика практически ликвидировано. До конца лета основные строительные работы будут завершены», — заверил подрядчик.

В свою очередь Александр Седунов поручил строителям не сбавлять темп работ, подчеркнув, что открытия детского сада очень ждут жители поселка и близлежащих населенных пунктов. Одновременно уже идет набор персонала в учреждение, формируются детские группы.

Александр Седунов также проконтролировал строительство детского сада на улице Алехина в Пскове. Здесь будет реализован тот же проект, что и в поселке Неелово. По словам подрядчика, готовность объекта составляет около 25%. В настоящее время идет кладка второго этажа здания. По итогам осмотра Александр Седунов обратил внимание подрядчика на необходимость соответствия графику всех проводимых на объекте работ.

Председатель комитета в рамках рабочего выезда проверил, как идут работы по строительству детского сада в Пскове, на Рижском проспекте, 56б. Здесь возводится одноэтажная пристройка к детскому саду №25 «Золотой ключик» для яслей, рассчитанных на 80 малышей. На эти работы из федерального бюджета выделено более 65 млн рублей.

Строительные и отделочные работы здесь находятся на завершающей стадии. Сейчас благоустраивается территория вокруг садика. Уже установлены детские площадки. В течение ближайшей недели будет уложено асфальтное покрытие вокруг учреждения. Параллельно в помещениях собирается мебель. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе.

Председатель комитета по образованию положительно оценил и темпы работ, и то, что ясли уже полностью укомплектованы персоналом, а все дети уже получили направления согласно электронной очереди.