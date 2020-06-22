Общество

Более 14 тысяч обращений поступило в псковский информцентр по COVID-19 с момента открытия

По итогам третьего месяца работы регионального круглосуточного информационного центра его операторы обработали более 14 тысяч обращений граждан, связанных с ситуацией с распространением COVID-19. По сравнению с предыдущим отчетным периодом общее количество звонков выросло на три тысячи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

По-прежнему большее количество граждан уточняли информацию о правилах въезда на территорию Псковской области из иностранных государств и других субъектов РФ с неблагополучной эпидемической обстановкой. С этим вопросом к операторам обращались 6,1 тыс. раз. Более 3,6 тыс. звонивших интересовались общей эпидемической обстановкой в регионе и стране.

В число наиболее часто задаваемых вопросов также входят выполнение карантинных мероприятий, правила выезда за границы муниципальных образований, работа организаций в условиях ограничений. Операторы информируют людей о правилах поведения после контакта с заболевшим COVID-19, дезинфекции общественных мест и комплексе санитарно-эпидемических мер при организации работы, возможностях получения льготных лекарств, мер поддержки и так далее.

Напомним, телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «ВКонтакте» — «COVID-19. Псковская область», также ее транслирует канал в Telegram — «COVID-19. Псковская область». В регионе работают и дополнительные интернет-площадки — приложение Viber в официальном сообществе «Оперштаб Псковской области» и канал в «Яндекс. Чаты» в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Псковской области».

Также действует федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер общероссийской «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12. Заявки на помощь волонтеров принимаются по номеру «горячей линии» проекта «Мы вместе» — 8 (800) 200-34-11.