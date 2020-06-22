Общество

В Псковской области ожидается высокая пожарная опасность

С 23 июня в Пскове и по области, а с 25 июня на большей части территории ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по региональной шкале. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Региональное управление МЧС призывает псковичей соблюдать в лесу правила пожарной безопасности.

В пожароопасный период в лесу запрещается:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

выжигать траву, а также стерню на полях.

«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами», - отметили в областном управлении МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.