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Диагностика и лечение бессимптомного и раннего рака груди в Пскове

В последнее время мы наблюдаем беспрецедентную картину изменений окружающего мира. Виной тому коронавирус. Но, к сожалению, и другие заболевания никуда не делись, особенно это касается онкологических.

Ситуация с коронавирусом очень сильно отразилась, в первую очередь, на диагностике бессимптомного и раннего рака, особенно это касается рака молочной железы. Это связано, в первую очередь, с тем, что рак молочной железы одно из немногих онкологических заболеваний, которое может выявляться с помощью относительно простых диагностических тестов доступных в обычных поликлиниках, которые только на данный момент стали открывать свои двери.

Хирург-онколог, специалист по заболеваниям молочной железы, руководитель Северо-Западного Маммологического Центра на базе РЖД Медицина Санкт-Петербург Владимир Воротников поможет ответить на вопросы о диагностике и лечении рака молочной железы.

Основные моменты в диагностике рака молочной железы которые необходимо знать:

Маммографию, как правило, рекомендуют начинать с 40 лет, при наличии факторов риска.

Рак молочной железы, как и любой другой рак, чаще всего встречается в возрасте старше 50 лет, и пик приходится на возраст 62,5 года. Однако наибольшую пользу от выявленного раннего рака получают женщины в более молодом возрасте.

Маммографию можно назначать при необходимости и в более молодом возрасте младше 40 лет, основное ограничение связано с высокой плотностью ткани молочной железы в молодом возрасте и у не рожавших женщин. Здесь на помощь приходит УЗИ.

Большинство онкологических заболеваний молочной железы диагностируется в результате выполненной маммографии.

Клинически подозрительная опухоль должна быть подвергнута биопсии, независимо от результатов инструментальных исследований, поскольку от 10 до 15 процентов таких изменений могут быть не видны на маммографии.

Женщинам у которых при профилактической маммографии выявлены изменения в ткани молочной железы, как правило, требуется дополнительная диагностика:

Прицельная маммография

Маммография с контрастированием

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Биопсия, в том числе под контролем УЗИ в случае не пальпируемой опухоли.

Обязательно должна быть указана категория классификации вашего обследования по BIRADS.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочной железы является важным диагностическим дополнением к маммографии и используется для разграничения солидных(плотных) и кистозных образований

У пациента с подозрительной маммографической картиной или пальпируемой опухолью молочной железы обязательным методом диагностики является биопсия (трепан-биопсия с гистологическим исследованием), тонкоигольная аспирационная биопсия (обычным шприцом) с цитологическим исследованием может быть использована только при отсутствии возможности выполнить трепан-биопсию в связи с низкой информативностью.

Если у вас остались вопросы, у вас есть опухоль в молочной железе, вы хотите получить «второе мнение», узнать какие возможности есть для реконструкции молочной железы после ее удаления, и насколько это будет безопасно для вас, вы можете обратиться по телефону +7 (960) 220 42 12 в рабочее время, на ваши вопросы ответит сотрудник РЖД Медицина Псков.

По необходимости вы будете приглашены в Санкт-Петербург на консультацию, диагностику и лечение.

В Северо-Западном Маммологическом Центре существуют все возможности для современного лечения рака молочной железы, мы работаем по ОМС.

Также подробности по обследованию и лечению рака молочной железы вы можете узнать в ЧУЗ «Поликлиника РЖД-медицина» - город Псков, улица Вокзальная, 15а, телефон +7 (960) 220 42 12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.