Общество

Памятник реставратору Савве Ямщикову установят в Пскове

Памятник реставратору, искусствоведу и публицисту Савве Ямщикову установят в Пскове. Соответствующий проект решения городской Думы опубликован на официальном сайте муниципалитета.

С ходатайством об увековечении памяти реставратора, искусствоведа, публициста, внесшего неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Пскова, выступила общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и разработке обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Пскове.

Памятник высотой 2 м 93 см планируется отлить из бронзы и установить на пересечении улиц Свердлова и Воеводы Шуйского. Он представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из местного известняка и повторяющие в плане фрагмент Покровской башни Окольного города.

Финансирование работ по изготовлению, установке памятника, а также по благоустройству прилегающей территории будет производиться за счет Благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого.

Вопрос по памятнику Савве Ямщикову будет вынесен на ближайшую сессию Псковской городской Думы. На заседании также планируется утвердить его эскиз.

Напомним, Савва Васильевич Ямщиков родился 8 октября 1938 года в Москве. С 20 лет начал работать во Всероссийском реставрационном центре в отделе реставрации иконописи. Большую часть своей жизни провел в русской провинции, сначала занимаясь профилактическими реставрационными работами на произведениях иконописи, а затем обследуя музейные запасники. За сорок с лишним лет Савве Ямщикову удалось возродить сотни произведений иконописи, уникальные собрания русских портретов XVIII-XIX вв. из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных художников.

Искусствовед, историк, писатель, публицист Савва Ямщиков - автор многочисленных научных трудов, книг, альбомов, каталогов о русском искусстве. Савва Ямщиков - устроитель выставок, один из тех людей, чье имя вот уже несколько десятилетий ассоциируется в обществе с борьбой за сохранение культурного наследия России.

Скончался 19 июля 2009 года в Пскове.