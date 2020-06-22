Общество

В Пскове пройдет профилактическое мероприятие «Пересылка»

На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела в период с 22 по 26 июня проводится профилактическое мероприятие «Пересылка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Цель мероприятия - профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации, учета и своевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учета путем необоснованного направления по территориальной подследственности в другие правоохранительные органы.

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