В Пскове пройдет профилактическое мероприятие «Пересылка»

На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела в период с 22 по 26 июня проводится профилактическое мероприятие «Пересылка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Цель мероприятия - профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации, учета и своевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учета путем необоснованного направления по территориальной подследственности в другие правоохранительные органы.
Адреса и телефоны для обращения граждан:
Дежурная часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте - Псков, улица Вокзальная, 23 (правое крыло железнодорожного вокзала), телефоны: 8(8112) 66-57-46; 8(8112) 66-58-25 - режим работы круглосуточно;
Псковский линейный отдел МВД России на транспорте – город Псков, улица Бастионная,12а, телефон приемной 8(8112) 75-77-01 - режим работы с 9.00 до 18.00;
Дежурная часть управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу – город Санкт-Петербург, улица Ярославская, 4, телефон доверия 8-800- 200-16-02- режим работы круглосуточно;
Псковская транспортная прокуратура - город Псков, улица Яна Фабрициуса, 23, телефон канцелярии 8(8112) 72-71-83 - режим работы с 9.00 до 18.00.