Общество

Татьяна Голикова заявила, что отмена самоизоляции не связана с парадом и голосованием

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла предположение, что решение об ослаблении введенных ограничений было принято для проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию.

«Эпидемия всегда так развивается. Когда почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, тогда и было принято решение о проведении парада Победы и выборов, простите, не выборов, а голосования за Конституцию», - сказала Голикова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, возможно ли, что решение о введении послаблений режима было принято для проведения парада Победы и голосования.

Она отметила, что президент РФ «очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться так к снятию ограничительных мероприятий», пишет «Интерфакс».

Голикова также сообщила, что власти знают, «о чем думают люди» в связи с введенными ограничениями – с этой целью проводятся опросы населения.