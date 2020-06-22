Общество

В России увеличивается средний детородный возраст

Средний детородный возраст в России сдвинулся ближе к 30 годам, сообщают демографы.

«Это общеглобальный тренд, мы наблюдаем его уже последние лет 40. Россия несколько отстает от него», — приводятся слова заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергея Шульгина.

По словам эксперта, средний возраст в Италии составляет 31 год, в России — 27. Также сообщается, что если раньше самой продуктивной группой были девушки в возрасте от 20 до 24 лет, то сейчас — от 25 до 29 лет, пишет РИА Новости.

По мнению демографов, сейчас люди предпочитают сначала достигнуть финансовых, материальных и образовательных целей и лишь потом родить детей. Также это связывается с развитием медицины: более взрослые женщины могут воспользоваться ЭКО или услугами суррогатной матери.