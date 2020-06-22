Общество

Нагуляли аппетит

28 марта этого года псковские кафе и рестораны временно приостановили свою работу, следуя предписаниям Роспотребнадзора и президентскому указу. Сначала надеялись на неделю, однако прошло всего-ничего, и оптимизм псковских рестораторов растаял, как первый снег - безвозвратно.

Растаяли и надежды псковичей, которые, как оказалось, очень привязаны к любимым ресторанчикам и кофейням: мы даже пытались уговорить официантов пустить нас в зал хоть на пол-капельки, но те были несокрушимы: нельзя! Ну а с наступлением летних погожих деньков общее состояние достигло отметки «пик тоски».

Проект карантинных «теплиц» Mediamatic в Амстердаме. Цена удовольствия на двоих - 100 евро.

Смотрите также Общество пустых тарелок

Как будто услышав общую мольбу, областные власти наконец-таки приняли решение: с 22 июня в Пскове и других городах региона могут открыться летние террасы. Псковская Лента Новостей поинтересовалась у рестораторов, спасут ли «ветряки» общепит, и выяснила, поддержат ли горожане псковских рестораторов долгожданным рублем.

Здоровое питание

Фото: https://vk.com/dvorpodznoeva

Теперь в кафе без градусника - как без рук. Не дай бог выше 36,9! Псковские кафе и рестораны давно уже обзавелись тепловизорами, поэтому предписание Роспотребнадзора контролировать температуру гостей и сотрудников их не смущает. Впрочем, как и требование обеспечить посетителей средствами индивидуальной защиты и дозаторами с антисептиками.

С остальными требованиями - сложнее. Например, расстановка столиков на расстоянии 1,5 метров друг от друга уменьшает возможное количество посетителей. Вкупе с рекомендацией рассаживать гостей по двое (да, банкета нынче не получится) это априори снижает экономический потенциал летней террасы, и без того не слишком прибыльной. Как объяснили нам в одном из псковских ресторанов, доход таких площадок составляет не более 20-30% от общей суммы. Но выбирать не приходится: либо так, либо никак.

Смотрите также Как будут открываться кафе и рестораны после коронавируса, объяснил Роспотребнадзор

Еще тяжелее воспринимается необходимость работать в масках и перчатках. «Мы поставили веранды у «Пивного дома» на Золотой набережной, открыты беседки на Соколихе, - рассказывает известный псковский ресторатор Андрей Филатов. - При этом, конечно, соблюдаем все требования Роспотребнадзора: у нас есть и проверка температуры, и все средства для обработки столов, мы расставили на расстоянии 1,5 метров столы. Но, конечно, очень трудно работать в масках на кухне, люди вешаются, но мы выполняем распоряжения».

Фото: https://vk.com/sokolihapskov

Кроме того, повышенные требования Роспотребнадзор предъявляет к посуде. Ведомство не допускает использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть столовые приборы и посуду рекомендуется в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если такой машины нет, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами. Отмечается, что, если посудомоечная машина вышла из строя, а условий для того, чтобы мыть посуду руками, нет, тогда предприятию нужно организовать питание из пластиковой посуды.

Крупные солидные заведения с репутацией к этому готовы. Как сообщили нам в ресторане «Покровский», обработка посуды будет производиться ручным способом или в посудомоечной машине с добавлением специальных средств. «Все рекомендации будем соблюдать как и ранее, когда работали на доставку», - подчеркнули в заведении.

Однако справятся ли с этой задачей заведения эконом-сегмента - большой вопрос. Какие там посудомоечные машины? Посуду там моют так же как любая Марь Иванна дома - старенькой мочалкой, экономно сдобренной «фейри».

За примерами далеко ходить не надо: вспомним хотя бы визит старого доброго «Ревизорро» в досточтимый Псков пять лет назад. Съемочная команда успела тогда посетить ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» и кафе «Суши-Бум» на Октябрьском проспекте. Как итог: ни одно заведение не получило заветную наклейку с рекомендацией к посещению. Елена Летучая проверила также Сергиевскую столовую и кафе «Березка» - для определения уровня тамошнего сервиса у ведущей даже не нашлось слов, сцены в этих кафе в передачу даже не включили.

Тем не менее: без соблюдения данных требований псковский общепит рискует не то что деньгами - правом на жизнь. Об этом сегодня рестораторам напомнил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. «Решение региональным органам власти далось непросто и, конечно, контроль с их стороны будет иметь место, - подчеркнул он. - Давайте вместе постараемся, чтоб взаимные действия предпринимателей и органов власти привели к последующему этапу снятия ограничений, а не к штрафам и обращениям к уполномоченному».

Не до жиру

Фото: https://vk.com/restoranlaterrasse

Рестораторы и сами прекрасно понимают: время просто расслабиться и получать удовольствие от работы пока. Неудивительно, что на смену радости после новостей о смягчении противокоронавирусных мер пришли новые тревоги.

Более-менее уверенно чувствуют себя те, кто уже не первый год оборудует временные террасы рядом с кафе. Летние площадки уже работают во «Дворе Подзноева» и «la TERRASSE». Но во многих заведениях все же говорят о том, что даже имея большой опыт работы на свежем воздухе, они нуждаются в определенном времени на то, чтобы обустроить площадки для приема гостей в соответствии с правилами. «Мы начали готовиться к открытию террасы, - рассказывают в Very Well Cafe. - Может, к выходным откроем. Это же не так что палочкой махнули - и террасы появились: их надо привезти, покрасить, цветы посадить, наладить работу». Вес это вопрос не только времени, но и денег.

В «Покровском» традиционную веранду уже открыли, но хотели бы подарить псковичам одну - рядом с «Моей историей». Пока все еще, правда, только в проекте.

В других псковских кафе и ресторанах тоже только начали готовиться к открытию летних террас - они еще и официальных документов в глаза не видели, какая уж тут конкретика о сроках возобновления приема гостей!

Непросто ситуация складывается с уличными кафе, которые работают на набережной Великой. Например, любимый многими ветряк, стоящий на спуске с Профсоюзной в этом году имеет все шансы не открыться вовсе. Как объяснили нам в администрации кафе, конкурс на размещение, который организовывала городская администрация, они выиграли, но на возведение конструкции и отладку работы понадобится не менее 20 дней. Не было печали - только уходило лето...

Сомнения вызывает и перспектива прибыльности всего происходящего. «Экономика - это все-таки полная деятельность предприятия, связанная со всеми сотрудниками, с оборотом предприятия, - поясняет Андрей Филатов. - Если мы запускаем производство с несколькими столиками, то люди, которые хотят работать сегодня, не получат полную заработную плату, потому что количество посадочных мест на верандах ограничено. Мы с этим уже столкнулись. Например, на «Соколихе» - 6 беседок, 6 столиков, а коллективы большие. Как только мы начинаем работать, у нас появляются договоры, приостановленные ранее, все затраты - и это производство, рассчитанное на зал, а не на 6 столиков».

На вопросы о том, поможет ли общепиту послабление, псковские рестораторы отвечают осторожно: прогнозы делать рано. Неизвестно еще, как на это отреагирует посетитель, устроят ли горожан официанты в масках и ограничения, связанные с социальным дистанцированием. И все же перспектива открытия летних террас рестораторов, скорее, радует, нежели расстраивает. Андрей Филатов так и говорит: в данном случае мы имеем дело, скорее, не с экономической целесообразностью, а с эмоциональной необходимостью. «Для людей, которые находились почти 3 месяца без работы, без средств на существование, это хоть какая-то надежда на восстановление, - уверен он. - И это положительная эмоция: мы начали хоть что-то делать. Для меня важно, чтобы было осознание того, что не рушится экономика самих предприятий».

Об этом говорят и управляющий рестораном «Покровский» Екатерина: «Мы очень ждали этого решения. Все уже соскучились. Они отметили, что мы очень грустные, а как иначе - мы так устали без гостей! Очень хотим общаться, наши сотрудники хотят выходить в смену и работать. Хотя бы в пол-силы, потому что в полную пока нет возможности».

Эмоциональный эффект смягчения мер отметили и в «Мажоре»: «Для персонала и горожан это хорошо. Персонал уже устал. Мы смогли сохранить весь коллектив, но ребята уже хотят зарабатывать. Да мы и ночью выйдем, все подготовим для приема на летней террасе, и будем готовы хоть завтра приветствовать наших любимых гостей».

Где мой борщ и фуагра?

В псковских кафе робко, но все же надеются на то, что псковичи поддержат летние террасы. «Думаем, люди придут, - говорят в Very Well Cafe. - Народ устал есть из пластика. Будут приходить, поесть хотя бы где-то». В «903» отмечают, что у псковичей очень большая потребность в привычном досуге. «Звонков очень много, - говорит нам управляющий баром-рестораном. - Гости хотят отдохнуть, люди соскучились, мечтают о еде, ресторанах».

А вот что думают по этому поводу сами горожане.

«Какой вопрос? Конечно, пойду! Я так соскучилась по нормальным посиделкам. Интересно только, не повысят ли наши кафе цены из желания побольше получить с меньшего количества посетителей. И боюсь, бронировать столики придется за неделю, если не за месяц» (Анна).

«Нас и дома неплохо кормят. Мне 66 лет, я вроде бы вообще должна выходить на улицу только с 9 до 11 утра. Так что ни в какие кафе я не пойду» (Наталия Ивановна).

«Жду не дождусь, когда откроется терраса на набережной. Очень хочется сделать красивые фотографии и просто попить холодного лимонада в приятном месте, как раньше» (Екатерина).

«Я в первых рядах - скажите, где открылось - я там уже сижу пью пиво с шашлыком. Это только начало - давно надо открывать все кафе. Жрать охота, достали пельмени - стоят уже в глотке. Борща хочу! И фуагра» (Александр).

«Мне 32 года, а я все время ловлю себя на мысли, что как старенькая повторяю: «А вот раньше...» Раньше можно было гулять спокойно, сидеть на скамеечках, не оглядываясь по сторонам, в кафешках часами пить кофе, обсуждая новые книжки и музыку с друзьями. Лишь бы вторая волна не нарисовалась. Если все закроется по новой, только открывшись - это будет стресс, совершенно точно!» (Елена).

«В кафе? Пойду, конечно, я ничего не боюсь. Кофейку попить, поболтать по душам. Иногда просто гуляешь вечером - и хочется где-то уютно посидеть. Домой бутылку покупать - много выпьешь, а тут культура пития: бокальчик заказал и достаточно. Поход в кафе, тем более ресторан - это выход в свет. Себя показать, других посмотреть» (Мария).

***

«25 июня в Москве возобновляют работу стационарные кафе и рестораны, - делится радостью коллег Андрей Филатов. - Мы немного перестраховываемся. Губернатор области все объяснил на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики: мы даже немного впереди паровоза перешли к третьему этапу. И мы ему очень благодарны за это. Думаю, если эпидемиологическая картина будет внушать оптимизм, общепит откроют и в Пскове. Это экономически целесообразно».

С этим мнением сложно не согласиться. И пока рестораны и кафе начинают оживать, псковичи продолжают усердно нагуливать аппетит! Конечно же, с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер ;)

Кстати

Согласно данным Псковстата, оборот общественного питания в Псковской области в мае этого года составил 414,3 млн рублей или 76,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2020 года – 2162,1 млн рублей, или 90,3%. Что тут сказать? Поразительные результаты статистики, учитывая то, что весь май псковские кафе и рестораны работали только на вынос.

Елена Никитина