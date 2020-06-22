Общество

Вопросы реализации совместных проектов обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Аристов

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации Дмитрия Аристова состоялась в понедельник, 22 июня, в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стороны договорились о продолжении совместной конструктивной работы, наметили направления для дальнейшего взаимодействия. Так, например, обсудили различные аспекты реализации проекта «Электронное взаимодействие с мировыми судьями на территории Псковской области», который был разработан региональными специалистами. Напомним, что ранее между ФССП России и администрацией области заключено соглашение, направленное на развитие межведомственного электронного документооборота.

В настоящее время управлением цифрового развития и связи администрации области сформирована и согласована со всеми участниками дорожная карта проекта, проработана и техническая сторона с разработчиками программного обеспечения. Кроме того, формируется пакет конкурсной документации для проведения закупочных процедур.

Внедрение проекта позволит сформировать между Федеральной службой судебных приставов и мировыми судьями защищенную сеть электронного межведомственного документооборота. Планируется, что полный цикл взыскания будет сокращен до 95 дней, а также уменьшена и стоимость затрат на его проведение.

На рабочей встрече также был рассмотрен и вопрос подготовки к реализации проекта создания в Пскове центра приема граждан, который будет работать по аналогии с МФЦ. Стороны проанализировали различные варианты помещений, которые могут быть переданы УФССП по Псковской области и использованы для размещения центра.