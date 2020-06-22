Общество

Новый порядок подачи сведений для инвалидов рассмотрит псковский парламент

Законопроект, запрещающий требовать от граждан документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, поступил на рассмотрение регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Изменения в закон Псковской области «О дополнительных мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» разработаны областным комитетом по социальной защите в целях приведения положений областного законодательства в соответствие с актуальными федеральными нормами.

Законопроект предусматривает порядок, при котором органы социальной защиты, в которые обратился гражданин для назначения ежемесячных и единовременных компенсационных выплат в возмещение вреда здоровью, будут запрашивать сведения о наличии инвалидности в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

В действующей редакции закона установлена обязанность гражданина самостоятельно предоставлять документ, подтверждающий факт инвалидности с указанием группы.

Новое положение федерального законодательства вступает в силу с 1 июля текущего года. С этой же даты предложено установить начало действия региональной нормы.

Законопроект направлен в два парламентских комитета – до сессионного рассмотрения проект нормативного правового акта обсудят на заседаниях комитета по законодательству и комитета по труду и социальной политике.