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Общество

Россиянам придется носить маски и осенью

22.06.2020 22:10|ПсковКомментариев: 8

Масочный режим для россиян сохранится и осенью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.  Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

В интервью программе «Познер» на Первом канале она отметила, что «вирус никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный». При этом вице-премьер подчеркнула, что осенью также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии. 

По ее словам, гражданам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. «Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», - сказала Голикова.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью дал советы, как выходить из режима изоляции без серьезных потерь. По его мнению, в условиях поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, надо еще более тщательно заботиться о защите своего здоровья, особенно людям из группы риска. Парламентарий рекомендовал в обязательном порядке носить на улицах средства индивидуальной защиты.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
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