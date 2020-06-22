Общество

Россиянам придется носить маски и осенью

Масочный режим для россиян сохранится и осенью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

В интервью программе «Познер» на Первом канале она отметила, что «вирус никуда не уходит», но «возможно, он не такой активный». При этом вице-премьер подчеркнула, что осенью также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии.

По ее словам, гражданам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. «Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», - сказала Голикова.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью дал советы, как выходить из режима изоляции без серьезных потерь. По его мнению, в условиях поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, надо еще более тщательно заботиться о защите своего здоровья, особенно людям из группы риска. Парламентарий рекомендовал в обязательном порядке носить на улицах средства индивидуальной защиты.