Общество

Руководитель СУ СК РФ по Псковской области зажег свечу в День памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня пришел к воинскому мемориалу «Жидилов Бор» под Псковом, чтобы отдать дань уважения подвигу солдат Великой Отечественной войны.

Вместе с ним почтить память воинов пришли уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко и глава сельского поселения Олег Трашков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, Петр Крупеня произнес речь, вспомнив подвиг солдат Великой Отечественной войны и всего советского народа, проявившего беспримерный героизм. В память о героях, отдавших жизни за Родину, руководитель следственного управления вместе с присутствующими зажег свечи и высказал уверенность, что псковичи всегда будут хранить память о подвиге и героизме своих отцов и дедов, передавая будущим поколениям правду о войне.