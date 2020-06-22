Общество

Мишустин подписал постановление о бесплатном питании младшеклассников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов. В текущем году субъектам на эти цели направят 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах - по 43,6 миллиарда, сообщили в пресс-службе правительства.

Раньше бесплатное горячее питание было доступно только льготникам, сейчас такая возможность появится у всех школьников с первого по четвертый класс.

Обеспечить всех учеников младших классов горячими обедами в январе поручил Владимир Путин. Об этом он объявил в послании Федеральному собранию. В апреле 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы правительства, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом, заявил, что учащихся в школах нужно полноценно и сбалансированно кормить, с соблюдением всех норм по молочным продуктам, сокам, фруктам.