Общество

Медалью «За заслуги перед Псковом» предлагают наградить главу областной организации малолетних узников

Вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» председателя региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раисы Кузиной рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось 22 июня под председательством депутата Федора Постнова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Раиса Кузина родилась в Псковском районе в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны ее семья в числе всех жителей их деревни была вывезена оккупантами для принудительного труда и оказалась в Восточной Пруссии, где находилась до освобождения Красной Армией в марте 1945 года.

Свой трудовой путь Раиса Петровна начала на Псковском телефонном заводе монтажницей телефонной аппаратуры, работала мастером, инженером-технологом, экономистом труда. После ухода на пенсию стала активно заниматься общественной работой, награждена Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Псковской области, администрации региона, главы Пскова, депутатов областного Собрания.

Члены комитета приняли решение рекомендовать главе города включить данный вопрос в повестку для очередной сессии Псковской городской Думы.