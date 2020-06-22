Общество

Госинспекция труда напомнила псковичам, что 23 июня не предусмотрен сокращенный рабочий день

23 июня не предусмотрен сокращенный рабочий день, поскольку 24-е не является праздничным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Напомним, президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. 9 мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Министерству обороны было поручено начать подготовку к параду 24 июня.

«Согласно разъяснениям Минтруда РФ, так как этот день не относится к выходным или праздничным, его оплата производится в обычном, а не в повышенном размере. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», - уточнили в Государственной инспекции труда в Псковской области.