Общество

Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами безопасности, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ссылаясь на данные опросов россиян, он отметил, что 30% граждан скептически относятся к COVID-19.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», - цитирует Тавадяна РИА Новости.

По его словам, еще долго будут выявляться новые случаи заболевания и плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена всеобщая вакцинация.