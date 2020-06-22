Общество

Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram предупредила об опасности кондилом, пишет «Российская газета».

«На начальных стадиях кондиломы бессимптомны. Они представляют собой одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. Обычно не вызывают дискомфорта и на них не обращают внимания. Но, к сожалению, они растут и постепенно срастаются в одно большое образование. Кондиломы - результат поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ). Тем самым, который вызывает рак шейки матки. Кондиломы представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются», рассказала врач.

По ее словам, пытаться самостоятельно избавляться от появляющихся наростов не надо - это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к озлокачествлению. Кондиломы нужно удалять, предварительно получив консультацию у врача. Лазерное иссечение - основной метод лечения.

«Метод считается самым стерильным, так как хирург не касается нароста ни руками, ни инструментами. Время восстановления зависит от распространенности процесса», - отметила Елена Смирнова.