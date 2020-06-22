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Общество

Исследование: самые высокие зарплаты студентам предлагают в технической сфере

23.06.2020 07:43|ПсковКомментариев: 0

Самые высокооплачиваемые вакансии студентам в июне предлагают работодатели в IT и технических отраслях, а также в сфере продаж. Об этом говорится в материалах сервиса «Работа.ру».

Сервис изучил вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников с небольшим опытом. Так, высокооплачиваемую работу для начинающего специалиста с опытом от одного года предлагает стартап в области бизнес-аналитики, разрабатывающий IT-продукты. Соискателю предстоит заниматься моделированием и документированием бизнес-процессов, развитием и поддержкой информационной системы, консультированием клиента. Успешному кандидату обещают зарплату от 100 тыс. рублей.

Программист 1С с опытом работы от шести месяцев, по данным сервиса, может найти работу в компании, специализирующейся на автоматизации малого и среднего бизнеса. Успешному кандидату обещают зарплату 60-100 тыс. рублей и перспективы карьерного роста в компании.

Студенты, свободно владеющие английским языком, как следует из материалов, могут рассчитывать на зарплату до 180 тыс. рублей, помогая с уроками и преподавая язык детям 6, 10 и 15 лет в семье. Обучающиеся на технических специальностях могут найти работу, которая также позволит обучаться за счет работодателя. Например, крупная ремонтно-строительная компания ищет специалиста по ремонту бытовой техники, который первое время будет работать в паре с опытным мастером. Конечный оклад специалиста будет зависеть от количества выполненных заказов, но финальная зарплата может составлять от 80 до 150 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

При этом студентам, которые пока не владеют какими-то специфическими навыками, доступна работа комплектовщиком интернет-заказов. Зарплата специалиста определяется количеством отработанных смен, и может достигать 120 тыс. рублей в месяц.

Начинающим специалистам, которые планируют развиваться в продажах, предлагают работу менеджером по заключению договоров. Опыт для данной вакансии значения не имеет. Оклад специалиста будет складываться из фиксированной ставки 50 тыс. рублей плюс процент от продаж.

Теги: #вакансия #работа #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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