Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Дом, где хочется остаться
рывок нацпроекта «культура»
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Совершенно другой
Маски сброшены
Где заправить Кондиционер
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 22.06.2020 12:550 В День памяти и скорби псковичи зажгли около 200 тысяч символических огней 23.06.2020 08:290 Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья 23.06.2020 08:160 Бесплатную доставку лекарств могут ввести в России 23.06.2020 08:010 Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака 23.06.2020 07:430 Исследование: самые высокие зарплаты студентам предлагают в технической сфере 23.06.2020 07:301 Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1715 Пляски на костях в фуражке Гитлера 16.06.2020 11:1418 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Бесплатную доставку лекарств могут ввести в России

23.06.2020 08:16|ПсковКомментариев: 0

Россиянам могут начать бесплатно оперативно доставлять лекарства не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме председателя совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексея Федорова главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в настоящее время доставка в среднем стоит 300 рублей. Кроме того, сроки передачи покупателю лекарств растягиваются на несколько дней. Послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой, пишут «Известия». 

Правительство России утвердило постановление о продаже препаратов в интернете 16 мая. Реализовывать лекарство могут аптечные сети, имеющие не менее десятка стационарных точек в России. 

Теги: #лекарства #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 146 человек
23.06.2020, 08:290 Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья 23.06.2020, 08:160 Бесплатную доставку лекарств могут ввести в России 23.06.2020, 08:010 Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака 23.06.2020, 07:430 Исследование: самые высокие зарплаты студентам предлагают в технической сфере
23.06.2020, 07:301 Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19 23.06.2020, 07:120 Госинспекция труда напомнила псковичам, что 23 июня не предусмотрен сокращенный рабочий день 23.06.2020, 07:040 Данные об аварийных домах появятся в Росреестре 22.06.2020, 23:153 Вандалы разбили информационные таблички у памятных мест Пскова. ФОТО
22.06.2020, 22:542 Псковской области предрекли дефицит АЗС 22.06.2020, 22:390 Интерактив: В Крестах несколько дней не вывозят мусорный контейнер для пластика 22.06.2020, 22:250 «Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной 22.06.2020, 22:1012 Россиянам придется носить маски и осенью
22.06.2020, 21:590 Медалью «За заслуги перед Псковом» предлагают наградить главу областной организации малолетних узников 22.06.2020, 21:440 Роспотребнадзор назвал водоемы в Псковской области, где вода соответствует нормам 22.06.2020, 21:190 Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города 22.06.2020, 21:121 Нагуляли аппетит
22.06.2020, 21:080 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 июня 22.06.2020, 20:541 Запрет на стоянку на улице Юности сохранится 22.06.2020, 20:350 Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ 22.06.2020, 20:240 Единороссы почтили память погибших в годы войны жителей оккупированного Пскова
22.06.2020, 20:160 Мишустин подписал постановление о бесплатном питании младшеклассников 22.06.2020, 20:110 Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове 22.06.2020, 20:070 Более 300 пар новой обуви получат нуждающиеся дети Псковской области 22.06.2020, 19:565 На кровле Гельдтовой бани поселились котята. ВИДЕО
22.06.2020, 19:440 Псковским библиотекам разрешено обслуживать посетителей по предварительной записи 22.06.2020, 19:260 Псковский ПФР просит школьников и студентов уведомлять о трудоустройстве летом 22.06.2020, 19:150 Руководитель СУ СК РФ по Псковской области зажег свечу в День памяти и скорби 22.06.2020, 19:060 В Пскове пройдет профилактическое мероприятие «Пересылка»
22.06.2020, 18:530 Реплика Донецкого: Без Теlegram не разберешься 22.06.2020, 18:440 Вопросы реализации совместных проектов обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Аристов 22.06.2020, 18:350 Двоих невельчан лишили свободы за неуплату алиментов 22.06.2020, 18:213 В Пскове 43 УИКа оснастят системой видеонаблюдения в период голосования по поправкам в Конституцию
22.06.2020, 18:120 Прибалтийца, ищущего лучшей жизни в России, задержали пограничники в пыталовском лесу 22.06.2020, 18:030 На 70% готов многоквартирный дом в Дновском районе для переселенцев из аварийного жилья 22.06.2020, 17:522 Коронавирус в Псковской области выявляют реже, чем в среднем по России 22.06.2020, 17:460 Новый порядок подачи сведений для инвалидов рассмотрит псковский парламент
22.06.2020, 17:395 Асмус и Харламов объявили о разводе 22.06.2020, 17:380 Олег Брячак попросил вернуть поворот налево возле рынка «Нива» 22.06.2020, 17:380 Прокуратура Великих Лук выявила три сайта, на которых продавали «липовые» дипломы 22.06.2020, 17:290 В Великолукском районе завершили благоустройство парковой зоны
22.06.2020, 17:231 В Пскове восстановят несколько запрещенных новой разметкой поворотов 22.06.2020, 17:160 В районах Псковской области почтили память павших в годы войны 22.06.2020, 17:060 В России увеличивается средний детородный возраст 22.06.2020, 16:550 Задолженность по зарплате псковских организаций составляет почти 110 млн рублей
22.06.2020, 16:544 Молодежь и пустота 22.06.2020, 16:500 Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в областном УМВД 22.06.2020, 16:490 В День памяти и скорби в Новоржеве перезахоронили останки советских воинов 22.06.2020, 16:462 Татьяна Голикова заявила, что отмена самоизоляции не связана с парадом и голосованием
22.06.2020, 16:440 Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет только в двух регионах РФ 22.06.2020, 16:295 Памятник реставратору Савве Ямщикову установят в Пскове 22.06.2020, 16:250 Пешеходный переход на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского станет светлее 22.06.2020, 16:223 Стало известно, сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий Пскова
22.06.2020, 16:100 В Пыталовском районе прокуратура добилась ремонта воинского захоронения 22.06.2020, 16:080 В День памяти и скорби власти Пскова возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2020, 16:020 О следах Великой Отечественной войны в псковских пушкинских местах расскажет заповедник «Михайловское» 22.06.2020, 16:000 В Псковской области ожидается высокая пожарная опасность
22.06.2020, 15:450 Более 14 тысяч обращений поступило в псковский информцентр по COVID-19 с момента открытия 22.06.2020, 15:420 До года тюрьмы грозит жителю Пустошкинского района за попытку дачи взятки таможеннику 22.06.2020, 15:360 До конца лета подрядчик завершит основные работы по строительству детсада в Неелово 22.06.2020, 15:240 Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе
22.06.2020, 15:162 Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу 22.06.2020, 15:120 Сельхозорганизация в Пыталовском районе нарушила требования пожарной безопасности 22.06.2020, 15:090 Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук 22.06.2020, 15:051 Ремонт дорог и дворов в Пскове. ИНФОГРАФИКА
22.06.2020, 14:551 Работы по созданию мурала завершились в Дедовичском районе 22.06.2020, 14:380 Глава Ростуризма рассказала, когда откроются российские курорты 22.06.2020, 14:363 Почти 15 тысяч 800 человек в Псковской области проголосуют по поправкам в Конституцию по месту пребывания 22.06.2020, 14:140 Верхний слой асфальта укладывают на Рижском проспекте в Пскове
22.06.2020, 14:110 Дети в Псковской области проявляют большую активность в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы 22.06.2020, 13:581 Более 45% читателей ПЛН считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной 22.06.2020, 13:550 Залы торжеств псковского особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону 22.06.2020, 13:420 Мошенники убедили великолукского пенсионера перевести им 600 тысяч рублей
22.06.2020, 13:320 Великолукский подросток получил условное наказание за кражу велосипеда 22.06.2020, 13:262 Александр Голышев назвал нарушителями тех, кто водит экскурсии в период коронавируса 22.06.2020, 13:240 16% соискателей из Псковской области старше 55 лет ищут удаленную работу 22.06.2020, 13:104 Печерянину грозит тюрьма за сбыт наркотиков у монастыря
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.