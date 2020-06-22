Общество

Бесплатную доставку лекарств могут ввести в России

Россиянам могут начать бесплатно оперативно доставлять лекарства не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме председателя совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексея Федорова главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в настоящее время доставка в среднем стоит 300 рублей. Кроме того, сроки передачи покупателю лекарств растягиваются на несколько дней. Послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой, пишут «Известия».

Правительство России утвердило постановление о продаже препаратов в интернете 16 мая. Реализовывать лекарство могут аптечные сети, имеющие не менее десятка стационарных точек в России.