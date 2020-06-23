Общество

На ярмарках хотят разрешить рекламу и дегустацию вина

Правительство России настаивает на необходимости продвижения винодельческой продукции из государств-членов ЕАЭС и предлагает разрешить ее розничную продажу, потребление, рекламу и дегустацию на специализированных ярмарках. Такой законопроект Государственная Дума собирается рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 23 июня.

Только в 2019 году из федерального и региональных бюджетов на поддержку отечественного виноделия было выделено свыше 914 миллионов рублей.

По оценкам экспертов, в южных регионах страны, Поволжье, Центральном Черноземье работают не менее 400 малых виноградарских фермерских хозяйств, желающих пройти лицензирование и выйти на рынок, пишет «Парламентская газета».

Однако сегодня в России мероприятия, направленные на продвижение алкогольной продукции, в том числе ее продажа в разлив на базарах, запрещены.

Кабмин предлагает сделать для вина исключение. Разработанный им документ вводит в законодательство понятие «специализированная ярмарка винодельческой продукции». Это торговое мероприятие, со сроком проведения не более 14 календарных дней, на котором осуществляются розничная продажа и реклама винодельческой продукции, включая безвозмездную раздачу ее образцов для дегустации, и где 100 процентов торговых мест отводится под розничную продажу товаров из стран Евразийского экономического союза.