Общество

Руководитель дновской организации получил штраф за невыплату зарплаты

Руководитель дновской организации получил штраф за нарушение трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе проверки установлено, что на 6 февраля у СПК «Светоч» имелась задолженность по заработной плате за ноябрь-декабрь 2019 года в сумме 450 тыс. рублей перед 18 работниками. При этом компенсация за задержку выплаты не начислена и не произведена.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным трудовым договором, трудовым договором между работодателем и работником.

Ранее председатель СПК «Светоч» уже привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы в установленный срок.

В этой связи в отношении председателя СПК «Светоч» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, выразившееся в невыплате в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового судьи судебного участка №5 Дновского района председатель СПК «Светоч» признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.