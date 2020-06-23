Общество

Псковичи пожаловались на задержку тестов на коронавирус

Несколько жалоб по поводу тестов на коронавирус появились в комментариях под одним из постов губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в «Инстаграм», пишет «МК в Пскове».

«Люди сидят в больнице по 20-25 дней. До сих пор нет результатов мазков. Я знаю точно, сама тут жду, здоровая, занимаю место, которое кому-то необходимо!» - написала псковичка.

«Скажите, пожалуйста, что с тестами?... Человек уже без лечения просто лежит вторую неделю и не знает, сколько лежать еще», - поступила еще одна жалоба.

«Нас не выписывают, так как не дождаться тестов. Некоторые сидят четвертую неделю», - говорится в третьем сообщении.

В областном комитете по здравоохранению здесь же, в ветке обсуждений, ответили сегодня, 22 июня, что «все люди с одним отрицательным мазком были выписаны на выходных. Все тесты от 5,7,8,9,10,11,12 июня выполнены и озвучены пациентам. Сегодня и завтра будут выписаны те, у кого отрицательные мазки от 13,14,15 июня».