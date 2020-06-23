Общество

Аномальная жара надвигается на Псковскую область

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон - 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», - цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, такой температурный фон на 4-5 градусов выше нормы.