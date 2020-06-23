44 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Псковской области

44 случая заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Псковской области. Об этом сообщает региональный оперштаб 23 июня. Число зараженных за весь период составило 2458 человек.
На данный момент специалисты провели 38 тысяч 367 исследований. Выздоровели 780 человек (+37), умерли 19.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 689
- Великие Луки – 505
- Бежаницкий район - 14
- Великолукский район – 146
- Гдовский район – 58
- Дедовичский район – 33
- Дновский район - 88
- Красногородский район – 6
- Куньинский район –21
- Локнянский район - 7
- Невельский район - 83
- Новоржевский район – 17
- Новосокольнический район - 53
- Опочецкий район – 30
- Островский район – 192
- Палкинский район - 19
- Печорский район – 32
- Плюсский район – 81
- Порховский район - 119
- Псковский район – 183
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 5
- Пыталовский район – 8
- Себежский район – 16
- Стругокрасненский район – 32
- Усвятский район - 15.