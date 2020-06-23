Общество

44 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Псковской области

44 случая заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Псковской области. Об этом сообщает региональный оперштаб 23 июня. Число зараженных за весь период составило 2458 человек.

На данный момент специалисты провели 38 тысяч 367 исследований. Выздоровели 780 человек (+37), умерли 19.

Статистика по районам следующая: