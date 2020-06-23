Общество

Руководитель псковского управления СКР проведет прием граждан в Острове

Руководитель следственного правления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в городе Острове. Встреча пройдет 25 июня с 11.00 до 12.00 по адресу: улица Освобождения, 19, сообщили в пресс-службе ведомства.

Личный прием по вопросам, относящимся к компетенции СК, осуществляется по предварительной записи, через ответственного за мероприятие сотрудника Андрея Токарева, телефон 8(811-2)290-633.

Для удобства жителей области действуют дистанционные способы связи с региональным управлением СКР.

Следственное управление напоминает, что в ведомстве круглосуточно действуют дистанционные каналы связи. Не выходя из дома можно подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для правоохранительных органов информацию в телефонном режиме и через интернет-приемную.

В следственном управлении созданы специальные линии: «телефон доверия» (8-981-350-71-57), «ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «по защите прав предпринимателей» (8-960-229-71-09).

Каждый гражданин, позвонив по указанным номерам, имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях.

Прием обращений на «горячие линии» осуществляет дежурный по следственному управлению, который передает их напрямую руководителю следственного управления.

По номеру 290-601 функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления либо организовать его личный прием. «Прямая линия» работает по понедельникам в приемные часы (с 14.00 до 18.00 по предварительной записи).

Заявление (обращение) в следственное управление может быть направлено почтовой связью или в форме электронного документа через интернет-приемную в разделе официального сайта управления «обращения граждан».