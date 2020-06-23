Общество

«Точка роста» откроется в Стремуткинской школе в новом учебном году

Глава Псковского района Наталья Федорова проконтролировала ход ремонтных работ и подготовку к новому учебному году в Стремуткинской школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

В школе полным ходом ведутся работы по замене кровли, в учебных классах на втором этаже планируется заменить несколько десятков окон. В самое ближайшее время подрядчик приступит к ремонту помещений, где до 1 сентября должен открыться Центр образования «Точка роста». Это стало возможно в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В школу уже завозится новая мебель и оборудование для данного центра.

Кроме того, глава района Наталья Федорова и директор школы Майя Трофимова осмотрели школьную столовую и пищеблок. Во время школьных занятий столовая используется с максимальной нагрузкой, в связи с этим данные помещения требуют особого внимания и качественного косметического ремонта.

Все ремонтные работы в школе ведутся в соответствии с графиком и должны быть завершены в установленные сроки.