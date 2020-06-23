Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Рейтингомер: Момент истины
Совершенно другой
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Где заправить Кондиционер
 
 
 
ещё Общество 23.06.2020 11:250 Псковский городской суд рассмотрит дело о фейке про COVID-19 в областной психбольнице 23.06.2020 11:250 Псковский городской суд рассмотрит дело о фейке про COVID-19 в областной психбольнице 23.06.2020 11:210 Темп роста промышленного производства в Островском районе составил 102% 23.06.2020 11:010 Правила содержания собак и кошек в Пскове признают утратившими силу 23.06.2020 10:520 «Прямая линия» с населением прошла в псковском УФСИН 23.06.2020 10:430 «Точка роста» откроется в Стремуткинской школе в новом учебном году
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1715 Пляски на костях в фуражке Гитлера 16.06.2020 11:1418 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Прямая линия» с населением прошла в псковском УФСИН

23.06.2020 10:52|ПсковКомментариев: 0

«Прямую линию» организовали в УФСИН России по Псковской области. Помощник начальника управления по соблюдению прав человека в Максим Галактионов совместно с председателем Общественного совета Григорием Матвеевым ответили на вопросы населения, касающиеся деятельности УИС области и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

На «прямую линию» поступило обращение гражданки по вопросу разъяснения порядка направления ее несовершеннолетнего осужденного сына из СИЗО-1 города Пскова в Колпинскую воспитательную колонию. На заданный вопрос представитель УФСИН дал подробный ответ с указанием нормативно-правовых актов, регулирующих это направление деятельности УИС.

По окончании мероприятия участники подвели итоги рабочей встречи, обсудили обстановку в подведомственных учреждениях, а также наметили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

Добавим, «прямые линии» с населением проходят ежемесячно и являются одним из главных инструментов взаимодействия ведомства и общественности.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 180 человек
23.06.2020, 11:260 «Формула сити-менеджера»: Какие левые повороты в Пскове разрешат 23.06.2020, 11:250 Псковский городской суд рассмотрит дело о фейке про COVID-19 в областной психбольнице 23.06.2020, 11:210 Темп роста промышленного производства в Островском районе составил 102% 23.06.2020, 11:010 Правила содержания собак и кошек в Пскове признают утратившими силу
23.06.2020, 10:520 «Прямая линия» с населением прошла в псковском УФСИН 23.06.2020, 10:430 «Точка роста» откроется в Стремуткинской школе в новом учебном году 23.06.2020, 10:400 Как будут работать УИКи в период до 1 июля? 23.06.2020, 10:331 Фотофакт: Вандалы испортили стену Псковского кремля
23.06.2020, 10:322 В России планируют увеличить размер пенсии по старости 23.06.2020, 10:100 Безработный обокрал катер на берегу Псковского озера 23.06.2020, 10:070 «Гайд-парк»: О реализации «мусорной» реформы в Псковской области 23.06.2020, 10:000 Руководитель псковского управления СКР проведет прием граждан в Острове
23.06.2020, 09:550 Спиртные напитки похитил мужчина из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове 23.06.2020, 09:440 Об утраченной церкви Запсковья расскажут на онлайн-встрече 23.06.2020, 09:390 «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание движения автобусов 24 и 1 июля 23.06.2020, 09:340 На ярмарках хотят разрешить рекламу и дегустацию вина
23.06.2020, 09:290 44 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Псковской области 23.06.2020, 09:180 Аномальная жара надвигается на Псковскую область 23.06.2020, 09:162 Псковичи пожаловались на задержку тестов на коронавирус 23.06.2020, 09:110 Стал известен режим работы псковских почтовых отделений 24 июня
23.06.2020, 08:540 Руководитель дновской организации получил штраф за невыплату зарплаты 23.06.2020, 08:410 Больше года продолжаются поиски псковича, страдающего потерей памяти 23.06.2020, 08:293 Российские окорочка цыплят оказались опасны для здоровья 23.06.2020, 08:160 Бесплатную доставку лекарств могут ввести в России
23.06.2020, 08:010 Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака 23.06.2020, 07:430 Исследование: самые высокие зарплаты студентам предлагают в технической сфере 23.06.2020, 07:303 Эксперт назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19 23.06.2020, 07:120 Госинспекция труда напомнила псковичам, что 23 июня не предусмотрен сокращенный рабочий день
23.06.2020, 07:040 Данные об аварийных домах появятся в Росреестре 22.06.2020, 23:158 Вандалы разбили информационные таблички у памятных мест Пскова. ФОТО 22.06.2020, 22:543 Псковской области предрекли дефицит АЗС 22.06.2020, 22:390 Интерактив: В Крестах несколько дней не вывозят мусорный контейнер для пластика
22.06.2020, 22:250 «Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной 22.06.2020, 22:1014 Россиянам придется носить маски и осенью 22.06.2020, 21:590 Медалью «За заслуги перед Псковом» предлагают наградить главу областной организации малолетних узников 22.06.2020, 21:440 Роспотребнадзор назвал реки и озера в Псковской области, где вода соответствует нормам
22.06.2020, 21:190 Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города 22.06.2020, 21:121 Нагуляли аппетит 22.06.2020, 21:080 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 июня 22.06.2020, 20:541 Запрет на стоянку на улице Юности сохранится
22.06.2020, 20:350 Псковская Кадастровая палата информирует, как избежать приостановки при ГКУ 22.06.2020, 20:240 Единороссы почтили память погибших в годы войны жителей оккупированного Пскова 22.06.2020, 20:160 Мишустин подписал постановление о бесплатном питании младшеклассников 22.06.2020, 20:110 Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове
22.06.2020, 20:070 Более 300 пар новой обуви получат нуждающиеся дети Псковской области 22.06.2020, 19:566 На кровле Гельдтовой бани поселились котята. ВИДЕО 22.06.2020, 19:440 Псковским библиотекам разрешено обслуживать посетителей по предварительной записи 22.06.2020, 19:260 Псковский ПФР просит школьников и студентов уведомлять о трудоустройстве летом
22.06.2020, 19:150 Руководитель псковского следственного управления зажег свечу в День памяти и скорби 22.06.2020, 19:060 В Пскове пройдет профилактическое мероприятие «Пересылка» 22.06.2020, 18:530 Реплика Донецкого: Без Теlegram не разберешься 22.06.2020, 18:440 Вопросы реализации совместных проектов обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Аристов
22.06.2020, 18:350 Двоих невельчан лишили свободы за неуплату алиментов 22.06.2020, 18:213 В Пскове 43 УИКа оснастят системой видеонаблюдения в период голосования по поправкам в Конституцию 22.06.2020, 18:120 Прибалтийца, ищущего лучшей жизни в России, задержали пограничники в пыталовском лесу 22.06.2020, 18:030 На 70% готов многоквартирный дом в Дновском районе для переселенцев из аварийного жилья
22.06.2020, 17:522 Коронавирус в Псковской области выявляют реже, чем в среднем по России 22.06.2020, 17:460 Новый порядок подачи сведений для инвалидов рассмотрит псковский парламент 22.06.2020, 17:395 Асмус и Харламов объявили о разводе 22.06.2020, 17:380 Олег Брячак попросил вернуть поворот налево возле рынка «Нива»
22.06.2020, 17:380 Прокуратура Великих Лук выявила три сайта, на которых продавали «липовые» дипломы 22.06.2020, 17:290 В Великолукском районе завершили благоустройство парковой зоны 22.06.2020, 17:231 В Пскове восстановят несколько запрещенных новой разметкой поворотов 22.06.2020, 17:160 В районах Псковской области почтили память павших в годы войны
22.06.2020, 17:060 В России увеличивается средний детородный возраст 22.06.2020, 16:550 Задолженность по зарплате псковских организаций составляет почти 110 млн рублей 22.06.2020, 16:544 Молодежь и пустота 22.06.2020, 16:500 Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в областном УМВД
22.06.2020, 16:490 В День памяти и скорби в Новоржеве перезахоронили останки советских воинов 22.06.2020, 16:462 Татьяна Голикова заявила, что отмена самоизоляции не связана с парадом и голосованием 22.06.2020, 16:440 Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет только в двух регионах РФ 22.06.2020, 16:295 Памятник реставратору Савве Ямщикову установят в Пскове
22.06.2020, 16:250 Пешеходный переход на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского станет светлее 22.06.2020, 16:223 Стало известно, сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий Пскова 22.06.2020, 16:100 В Пыталовском районе прокуратура добилась ремонта воинского захоронения 22.06.2020, 16:080 В День памяти и скорби власти Пскова возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.