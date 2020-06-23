Общество

«Прямая линия» с населением прошла в псковском УФСИН

«Прямую линию» организовали в УФСИН России по Псковской области. Помощник начальника управления по соблюдению прав человека в Максим Галактионов совместно с председателем Общественного совета Григорием Матвеевым ответили на вопросы населения, касающиеся деятельности УИС области и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

На «прямую линию» поступило обращение гражданки по вопросу разъяснения порядка направления ее несовершеннолетнего осужденного сына из СИЗО-1 города Пскова в Колпинскую воспитательную колонию. На заданный вопрос представитель УФСИН дал подробный ответ с указанием нормативно-правовых актов, регулирующих это направление деятельности УИС.

По окончании мероприятия участники подвели итоги рабочей встречи, обсудили обстановку в подведомственных учреждениях, а также наметили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

Добавим, «прямые линии» с населением проходят ежемесячно и являются одним из главных инструментов взаимодействия ведомства и общественности.