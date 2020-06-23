Общество

Темп роста промышленного производства в Островском районе составил 102%

Глава Островского района Дмитрий Быстров выступил с отчетом о результатах своей деятельности и работе администрации за 2019 год. Отчет он представил на 36-й сессии районного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

В ходе доклада Дмитрий Быстров отметил, что благодаря четкой, планомерной и слаженной работе налоговых органов, финансового управления и других профильных ведомств в 2019 году удалось организовать поступление основной части налоговых платежей в бюджет района таким образом, что расходная часть не превысила поступившие доходы.

Касаясь реализации национального проекта «Образование», руководитель муниципалитета рассказал о выполненных ремонтных работах в Крюковской средней школе и поставке оборудования в среднюю школу №1 на сумму более двух миллионов рублей. За счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из средств местного бюджета выполнен большой объем работ в рамках капитального ремонта средней школы №7 им. В. Н. Пушкарёва на сумму более пяти миллионов рублей. Также в рамках капитального ремонта в гимназии починили кровлю здания, частично заменили инженерные сети и сантехнику в туалетных комнатах для учащихся на сумму более трех с половиной миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году удалось обновить материально-техническую базу сельских клубов - была осуществлена поставка звукового оборудования на сумму более одного миллиона рублей. Также для создания виртуального концертного зала на базе Островской детской школы искусств было получено оборудование на сумму 980 тысяч рублей.

Темп роста промышленного производства в Островском районе за прошлый год составил 102%. Среди наиболее значимых организаций промышленного производства: ОПП в городе Острове ОАО «Лужский абразивный завод», ООО «Аб Мед», ООО «Хармс», ОАО «Островский завод электрических машин», АО «Вектор, ООО «Мастерица».

По словам Дмитрия Быстрова, администрация Островского района занимает активную позицию по сопровождению и поддержке инвестиционных проектов. Так, на сегодняшнюю дату заключены шесть соглашений о сотрудничестве в целях реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций – 324 млн рублей, реализация проектов позволит создать 312 новых рабочих мест.

Достаточно большой объем мероприятий удалось сделать в рамках реализации таких проектов приграничного сотрудничества, как проект «Повышение уровня энергоэффективности общественных зданий путем внедрения инновационных технологий и решений в Эстонии и Псковской области» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов, проект «Устойчивое использование водных ресурсов для развития туризма приграничных городов Резекне и Остров» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов, проект «Развитие туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельской местности» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

За 2019 год значительные работы выполнены за счет средств субсидии из областного бюджета на дорожную деятельность, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Сюда относятся: ремонт улицы Матвея Егорова в Острове, ремонт дороги Глушни - Рядобжа - Шенихово, ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов №№24-26 по улице Клавы Назаровой в Острове.

Большой пласт работы выполнен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть». Это ремонт участков автомобильных дорог по улицам Карла Маркса, Владимира Сергеева, Комсомольская, Матвея Егорова, Меркурьева.

В 2019 году снова преобразилось главное общественное место отдыха горожан – парк Победы. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по обустройству и освещению, а также ремонт фонтана.

Также в прошлом году случилось долгожданное событие – начат капитальный ремонт (реставрация) культурно-исторической жемчужины Острова – висячих цепных мостов - объекта культурного наследия федерального значения «Мост».

Глава Островского района подчеркнул, что большая часть намеченных на 2019 планов была осуществлена, при этом реализация среднесрочных планов будет продолжена в наступившем году и долгосрочной перспективе.

Обсудив и утвердив отчет главы района, депутаты признали деятельность главы Островского района Дмитрия Быстрова и администрации удовлетворительной.