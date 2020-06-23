Общество

В Палкинском районе значительно увеличился объем ТКО

С наступлением лета количество ТКО в ряде сельских населенных пунктов Палкинского района выросло в разы. Водители ООО «Мехуборка Псков» отмечают увеличение объемов как в деревнях с контейнерным сбором и вывозом ТКО, так и с мешковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Водитель транспортного отдела компании Виктор Ващенко пояснил, что в летний период в район приезжают дачники, поэтому накопление отходов происходит быстрее. «Например, в Кононово почти каждый день забираем мешки - уже к утру накиданы в централизованном месте накопления», - сообщил он.

Пробег мусоровоза, работающего в Палкинском районе, составляет 300-400 км ежедневно. «И это далеко не весь район, а какая-то его часть, в соответствии с графиком. Выгрузка на печорском полигоне тоже занимает время», - подчеркнул Виктор Ващенко.

За весь день в районе собирают порядка 100 кубометров ТКО, машина делает 2 рейса на полигон. Сотрудники «Мехуборки» забирают отходы из общественных контейнеров, индивидуальных, а также мешки с ТКО.