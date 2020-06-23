Общество

Псковичей приглашают к участию в викторине об объектах региона, связанных с войной

Псковичи смогут принять участие в викторине на знание объектов Псковской области, связанных с Великой Отечественной войной. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Олеся Назарой, викторина пройдет в онлайн-формате 24 июня.

Викторина стартует в 10.00. В течение каждого часа в группе «ВКонтакте» «Общественные проекты Псковской области» будет публиковаться один вопрос, на который участники должны дать ответ. Закончится викторина в 18 00. Принять участие в мероприятии сможет каждый желающий. Тех, кто ответит на все вопросы верно, ждет поощрение.

Кроме того, псковичи смогут принять участие в акциях «Весть победы» и «Лучи Победы», приуроченных к празднованию 75-ой годовщины первого парада Победы. Цель этих мероприятий - почтить память всех героев Великой Отечественной Войны.

К акции «Весть Победы» смогут присоединиться все владельцы автомобилей. В 12:00 дня по всей стране после окончания парада Победы в течение одной минуты раздастся гудок транспортных средств.

Также жители Псковской области могут принять участие в акции «Лучи Победы». Для этого нужно будет включить фонарики в 21:50 в окнах своих домов.