Общество

Псковские приставы ответят на вопросы о коллекторских агентствах

25 июня с 11:00 до 13:00 в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдет «горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Граждане смогут обратиться по номеру телефона 8(8112) 699-017 для:

- сообщения о противоправных действиях «коллекторских» организаций;

- получения разъяснения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП Андрей Глотиков.

По вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут также обратиться непосредственно в УФССП по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 3.