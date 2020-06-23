Общество

Псковский городской суд рассмотрит дело о фейке про COVID-19 в областной психбольнице

В Псковский городской суд поступило уголовное дело о публичном распространении фейковой информации о заболевании сотрудника ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1» коронавирусом. В тексте также содержалась информация о бездействии администрации лечебного заведения для предотвращении вспышки COVID-19, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

На текущий момент дело находится на изучении у судьи, дата слушания еще не назначена.

Уголовное дело заведено по статье 207.1 - публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.