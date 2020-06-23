Общество

Почти пол-Пскова может зарасти борщевиком, предупредил начальник УГХ

Если проблему с борщевиком в Пскове оставить без внимания, через пять лет им зарастет 40% территории города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов на комитете Псковской гордумы по ЖКХ и благоустройству, докладывая о реализуемом в городе комплексе работ по борьбе с борщевиком.

Он напомнил, что эти мероприятия проводятся в рамках двухлетнего муниципального контракта. По 14 адресам произведен скос и вывоз борщевика, по 19 адресам заросли уничтожены путем химобработки, но надолго это не решает проблему: срок действия химобработки составляет 5-12 дней.

«Поскольку проблема с борщевиком стоит много лет, в 2014 году УГХ заказало обследование очагов распространения борщевика в Пскове. Выявлено, что площадь, засоренная борщевиком, в 2014 году составляла 257 га, в том числе 45 га общегородских земель и 210 га — частных. Анализ показывает, что если проблему оставить без внимания, через 5 лет до 40% земель Псова могут быть засорены борщевиком», - отметил начальник управления.

По муниципальному контракту в 2020 году скосу подлежит 130 тыс. кв. м борщевика, уничтожению химобработкой — 78 тыс. кв. м. Те же лимиты предусмотрены на 2021 год.

Николай Баринов обозначил проблему нехватки финансирования на борьбу с борщевиком. «Выделено на два года 2 млн рублей, а надо около 10», - сказал начальник УГХ, выразив опасение, что предусмотренные средства закончатся раньше времени, и «в августе в Пскове будут заросли по 3-4 метра». «Пока мы не выберем по действующему контракту все деньги, новый контракт мы заключить не сможем. А контракт рассчитан на два года. Поэтому надо искать варианты (с финансированием — прим. ред.)», - пояснил он.

К подрядчику, по его словам, претензий нет. Организация (ООО «Терра Агро») работает по всей России и зарекомендовала себя как грамотный подрядчик. Также на заседании комитета депутаты гордумы задали ряд уточняющих вопросов представителю подрядной организации, касающихся технологии и соблюдения мер безопасности при истреблении борщевика.