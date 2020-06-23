Общество

Школы Великих Лук подготовили к сдаче ЕГЭ в условиях COVID-19

Школы в Великих Луках полностью подготовили к проведению ЕГЭ в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает администрация города Великие Луки.

Одной из первых школ, которую проверила комиссия, стало общеобразовательное учреждение №12. Как рассказала директор школы, депутат областного Собрания Елена Даньшова, педагоги привыкли постоянно жить в меняющихся условиях, поэтому для них не было никаких сложностей подготовиться в этом году.

«К проведению ЕГЭ мы готовы полностью, – заверила Елена Даньшова. – Наш пункт проведения экзамена, наверное, самый многочисленный в городе: у нас ожидается порядка 100 участников. Помимо основных требований безопасности, для каждой аудитории у нас есть отдельная раздевалка. Приготовлены средства дезинфекции для каждого участника ЕГЭ. Кроме того, возле санитарных узлов будут находиться локтевые дозаторы с антисептическими средствами. Закуплены бактерицидные рециркуляторы воздуха, чтобы с определенной периодичностью проводить дезинфекцию воздушной среды».