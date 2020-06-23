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Общество

Глава Пскова: Если обрабатывать борщевик какими-то прыскалками, это ни к чему не приведет

23.06.2020 11:50|ПсковКомментариев: 0

Глава города Пскова Елена Полонская раскритиковала качество работы подрядной организации, выигравшей двухлетний муниципальный контракт на обработку городских территорий от борщевика. Свою позицию она высказала на комитете гордумы по ЖКХ и благоустройству в рамках рассмотрения вопроса о комплексе работ по борьбе с борщевиком.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по итогам доклада начальника УГХ Пскова Николая Баринова Елена Полонская подвергла сомнению качество техзадания, составленного к муниципальному контракту. «Вдоль трассы борщевик обрабатывается, а около жилых домов, где ходят взрослые и играют дети, обработка не ведется», - заметила она.

Также Елена Полонская подвергла критике подходы сотрудников подрядной организации к исполнению контракта и заявила, что отныне депутаты берут их работу под свой контроль и готовы рассматривать вопрос по борщевику хоть на каждом комитете. Она напомнила недавнюю ситуацию в военном городке в Крестах, когда за истребление борщевика пришлось биться несколько недель.

«Качество обработки в военном городке была из ряда вон. Местные жители рассказали нам, из каких устройств велась обработка. Если один человек с какой-то прыскалкой пройдет и обработает заросли, это ни к чему не приведет. И то, что вы за два дня до комитета выехали и обработали борщевик, это ничего не значит», - сказала глава Пскова. Такой подход к исполнению муниципального контракта она назвала недопустимым.

Представитель подрядной организации заверил Елену Полонскую, что в его организации таких «прыскалок» нет в принципе, но пообещал разобраться в ситуации.

Кроме того, в ходе заседания комитета депутаты затронули вопрос о привлечении к ответственности физических, юридических лиц и управляющих компаний за непринятие мер по истреблению борщевика.

По итогам обсуждения вопроса члены комитета рекомендовали администрации Пскова рассмотреть возможность выполнения дополнительных объемов химической обработки борщевика за счет экономии при проведении торгов и скоординировать работу УГХ и подрядчика в части своевременной подачи заявок на выполнение работ по уничтожению борщевика. Кроме того, до 29 июня администрация города должна направить в гордуму информацию о выполненных работах по уничтожению борщевика с указанием конкретных территорий.

Теги: #псковская городская дума #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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