Общество

«Брошенные дольщики» из Родины просят губернатора разобраться в ситуации

«Брошенные дольщики» просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова разобраться в ситуации. Обращение под таким названием опубликовано 22 июня на сайте главы региона.

«В мае 2019 мы семьей по договору уступки прав требований стали дольщиками в доме по адресу: Псковский район, д. Родина, ул. Владимирская, д. 11А. Согласно нашему договору долевого участия, застройщик - ООО "ЭГЛЕ" - обязан был передать объект долевого строительства до 30 сентября 2019», - написала Мария Пинчук.

На 22 июня дом не сдан и строительство не ведется, сорваны все сроки. «На сайте ООО «ЭГЛЕ» выложена информация о передаче ключей в июле 2020, но это невозможно, если не строится. Мы вынуждены жить в съемных квартирах и таких же, как мы, семей очень много, у многих людей, кто приобрел в этом доме, ипотека. В данной экономической ситуации с ковид-19, когда люди остаются без работы и средств, мы еще остаемся без жилья и без денег», - говорится в обращении.

Мария Пинчук написала в обращении, что не может получить ответ на вопрос, когда люди получат квартиры, за которые они заплатили немалые деньги. По ее словам, руководство компании только отмахивается, придумывает разные отговорки. Застройщик ссылается то на материалы, которые не могут доставить поставщики, то на аннулированный договор на поставку лифта. «С дольщиками встречаться не желает, пытается сослаться на постановление правительства РФ №423 от 02.04.20, хотя дом должен быть сдан еще в 2019 году», - говорится в обращении.

Губернатора просят разобраться в этой ситуации и помочь получить жилье.