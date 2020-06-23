Общество

Областной этап конкурса «Зеленая планета 2020» завершился в Пскове

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2020» состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме детства и юношества «Радуга».

В этом году форум был приурочен к проведению Года памяти и славы в России и проводился с целью развития у детей и подростков умения выражать свое отношение к природным и культурным ценностям через результаты творческой, художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности; воспитания у детей и подростков бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия.

Все мероприятия форума прошли в заочном формате: литературный конкурс, конкурсы рисунков, кинорепортажей, арт-объектов и композиций на военную тематику, сольных и коллективных исполнений песен военных лет, социально-значимых проектных и научно- исследовательских работ.

В форуме приняли участие дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет из 13 районов Псковской области, всего были представлены 104 работы.

Результаты областного форума показали, насколько важна для подрастающего поколения тема войны. Особенно высоко были оценены работы участников в литературном конкурсе и конкурсе рисунков.

Все произведения вошли в электронный альбом, а работы победителей рекомендованы для участия во Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета 2020», который завершится в сентябре.

Посмотреть электронный альбом форума, а также познакомиться с другими творческими работами детей из Псковской области можно в группе «ВКонтакте».