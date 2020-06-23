Общество

В Псковской области выздоровело 30% от общего числа заболевших COVID-19

В Псковской области выздоровело 30% от общего числа выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

ИЦК посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах СЗФО. За неделю этот показатель вырос на 10% и составил 58%.



Выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе в Ленинградской области – 97% (3 932 человека, неделей ранее 76%, 2 796 человек). Это также один из самых высоких показателей по России. На втором месте по региону находится Вологодская область – 71% (1042 человека, на 16 июня - 61%, 799 человек), на третьем Мурманская – 69% (3 165 человек, неделей ранее 69%, 2 810 человек).



Санкт-Петербург – на четвертом месте по этому показателю в СЗФО, в городе выздоровело 61% (13 868 человек, 47%, 9 971 человек неделей ранее) от общего количества выявленных заболевших.

55% (1 300 человек) выздоровели в Калининградской области, 43% (1 254 человека) в Коми, 42% (1 996 человек) в Архангельской области. Карелия на этой неделе показала результат в 40% выздоровевших (416 человек), Ненецкий автономный округ - 35% (33 человека),

Псковская область - 30% (736 человек). По состоянию на 16 июня было 28% (525 человек). Самый низкий процент выздоровевших демонстрирует Новгородская область - 25% (631 человек, неделей ранее 23%, 494 человека).

В целом по России по состоянию на 23 июня выздоровело 59% от общего числа выявленных случаев коронавируса. Неделей ранее было 54%.