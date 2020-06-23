Общество

Директор «Псковавиа» рассказал о мерах безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом

Генеральный директор ОАО «Псковавиа» Артем Тарасов рассказал о мерах безопасности, принимаемых в псковском аэропорту в связи с коронавирусом.

По его словам, потоки пассажиров на прилет и вылет разделены, они не пересекаются. Пассажиры не могут зайти в зал терминала без предъявления авиабилета, провожающие в аэропорт не заходят. Кроме того, без масок и перчаток в аэропорт никого не пускают.

После регистрации пассажирам мерят температуру, а затем они попадают в стерильную зону, на выходе из терминала снова проводится термометрия. На воздушном судне бортпроводники также проводят термометрию.

«Нахождение в масках и перчатках в здании терминала и на борту обязательно», - отметил Артем Тарасов.