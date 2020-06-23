Общество

В День памяти и скорби в Острове высадили 75 деревьев

Жители города Острова приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Сад Памяти». Саженцы клена, березы и каштана были высажены в разных местах города, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Работники школы №1 высадили деревья в центральной части Острова у воинского мемориала рядом с образовательным учреждением и зданием Почты России. Преподаватели и ученики школы №7 имени В. Пушкарева посадили деревья у памятного знака недалеко от школы и центрального автовокзала.

В микрорайоне улицы, названной в честь руководителя городской подпольной организации в годы Великой Отечественной войны - Героя Советского Союза Клавдии Назаровой, тоже появилась новая аллея молодых деревьев. Над высадкой саженцев здесь трудились представители органов местного самоуправления, молодые островичи – участники проекта «Волонтеры Конституции» и активные общественники.

«Обустраивая новые аллеи в рамках акции «Сад Памяти», мы приобщаемся к увековечиванию подвига людей, которым выпала нелегкая участь пройти через горнило той страшной войны. Каждое новое поколение нашей страны должно помнить всех героев, каждого родного человека, каждого неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны», - поделилась своим мнением представитель молодежного городского актива, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, руководитель районного штаба Всероссийской акции «Мы вместе» Олеся Горохова.

Всего в День памяти и скорби в Острове было высажено 75 деревьев в честь годовщины Великой Победы. К акции по-своему присоединились и неравнодушные жители города, высадив аллеи памяти на своих приусадебных участках и придомовых территориях.

Напомним, основная цель акции «Сад Памяти» – почтить память всех героев Великой Отечественной Войны, павших и ныне живущих, напомнить самим себе о тех событиях, которые забыть нельзя.

Организаторами Всероссийской акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология».