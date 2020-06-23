Общество

Региональные власти проработают вопрос авиасообщения Пскова с Крымом

Сегодня большое событие - прилетел первый рейс из Калининграда, улетел первый рейс в Анапу, сказал руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, вечером еще ожидается прилет из Анапы и полет в Калининград.

Борис Елкин отметил, что региональные власти будут работать над другими рейсами, в том числе на Крым.

Кроме того, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству пояснил, что наполняемость самолетов пока не такая высокая, как на рейсах в Сочи. Она составляет порядка 40-50%. В то же время из Калининграда сегодня прилетел самолет с наполняемостью около 82%.

«Я думаю, что, когда люди распробуют эти новые маршруты, заполняемость будет выше», - уверен Борис Елкин.