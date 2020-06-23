Общество

Псковичей проконсультируют по вопросам защиты трудовых прав

С 29 июня по 3 июля на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) будут организованы тематические приемы по вопросам защиты трудовых прав граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В связи с мерами по противодействию распространению коронавируса приемы пройдут в дистанционном формате. В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители исполнительной власти в сфере защиты трудовых прав, труда и социальной защиты, органов государственной службы занятости населения.

Особое внимание будет уделено внесенным партией «Единая Россия» поправкам в Трудовой кодекс по урегулированию дистанционной занятости.

Предварительная запись возможна по телефону (8112) 66-25-12.